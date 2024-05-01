Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 17:25 Güncelleme: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 17:25 İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında kentte ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663250e8f4764acd8201a4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık'' Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek? İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus 1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı Ankara'da bahar yağmuru felakete dönüştü: Yolda 5 metrelik çukur oluştu Ortalığı savaş alanına çeviren kaza: Genç kadın hayatını kaybetti Komünist Başkan'dan kalan borç ortaya çıktı