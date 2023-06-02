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İstanbul'da çek senet çetesine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da çek senet çetesine operasyon: 20 gözaltı
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İstanbul'da çok sayıda kişiye silah zoruyla çek senet imzalayarak tefecilik yapan şebekeye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Kadıköy ilçesi olmak üzere Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde ‘yağma’, ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı yaralama’, ‘zorla senet imzalatma’, ‘tefecilik’, ‘tehdit’ gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kadıköy’de bir restorana ortak etme bahanesiyle mağdur kişilere zorla senet imzalattığı ve yağma eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Liderliğini Ö.Ç.’nin yaptığı suç şebekesinin üyelerine yönelik İstanbul merkezli Ağrı, İzmir ve Muğla illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.Ç. ve beraberindeki 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 231 adet farklı çaplarda fişek, 335 bin lira değerinde farklı kişilere ait 6 adet çek senet ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için Emniyete götürüldü. 

DHA

Etiketler istanbul çek senet çete şebeke
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