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İstanbul'da genç kadın evinde ölü bulundu

İstanbul'da genç kadın evinde ölü bulundu

Avcılar’da genç bir kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alan genç kadının yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 2’nci katında annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen genç kadın, henüz bilinmeyen nedenle evinde ölü bulundu.

Kendisinden iki gündür haber alınamayan genç kadını merak eden teyzesi, evine bakmaya gidince durumu fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, evin içinde çalışma başlattı. Ekipler elde ettikleri bazı delilleri incelemek üzere Emniyet’e götürdü.

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, kadının yaşadığı binanın önüne geldi. Burada bekleyişini sürdüren yakınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Genç kadının yanından hiç ayırmadığı öğrenilen evcil hayvanı da bina dışına alındı.

Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Etiketler genç kadın ölüm cinayet kadın cinayeti intihar vefat şüpheli ölüm
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