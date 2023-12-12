  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da ''huzur'' denetimi: Yılbaşına kadar sürecek

İstanbul'da ''huzur'' denetimi: Yılbaşına kadar sürecek

İstanbul'da ''huzur'' denetimi: Yılbaşına kadar sürecek
Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' Gaziosmanpaşa'daki denetimlerle başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ''huzur uygulaması''na başladı. Denetime, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada araçları durdurarak detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların da üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.

Etiketler Huzur yılbaşı denetim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Josef de Souza yeniden paylaştı!
Gabar'ın günlük petrol üretimi 30 bin varile çıktı
İstanbul'da kulübesinde bağlı köpeği çaldılar! Hırsızlar kamerada
Taliban'dan Türkiye'ye, Türkiye'deki Afganlar için skandal teklif
Güneş fırtınası için hayati uyarı: ''Tren kazalarına neden olabilir''
Fuhuş baskınında böyle yakalandı
Hakeme saldırı sonrası ''ellerine sağlık'' diyen muhabir kovuldu
Erdoğan görevden almıştı; Amazon'un başekonomisti oldu
Dizi setinde korkutan yangın! Dekorlar küle döndü
Su borusu patladı; yollar göle döndü