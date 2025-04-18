İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı
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İstanbul Ataşehir'de bir binanın inşaatında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada ilk belirlemelere göre toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, toprak altında kalan 3 işçi hastaneye sevk edildi.
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