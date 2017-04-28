İstanbul'da kaç Suriyeli var ?

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da yaşanan Suriyelilere ilişkin istatistikleri açıkladı.

Şahin, “İstanbul’da şu ana kadar kayıt altına alınan ve kayıt randevusu verilen Suriyeli sayısı 550 bin civarı. Kayıt için müracaat etmeyenleri dahil edersek sanıyorum sayı 600 bin civarı” diye konuştu.

Suriyelilerin dilencilikle kamuoyunun gündemine geldiğini ifade eden Şahin, “Kaldı ki dilencilik sayısı oransal bakıldığında çok az. Sayıları 10 bini bulmaz. O gördüğünüz dilencilerin bir kısmı bizim vatandaşımız çıkıyor. Dilenen aileleri biz kamplara gönderiyoruz. 50 bin Suriyeli çocuğu okullaştırdık. 64 eğitim merkezinde ve okullarımızda bu çocukları eğitiyoruz” dedi.