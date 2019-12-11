İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi

Suriye'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor.

İSTANBUL'DA KAYDI OLMAYANLAR İÇİN SÜRE 30 EKİM'DE DOLMUŞTU

İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdikleri süre 30 Ekim'de son bulmuştu.

Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor.

KAYIT DIŞI SURİYELİLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelinin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı.

Kayıt dışı Suriyeliler tespit edildi.