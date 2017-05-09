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  2. Güncel
  3. 09 Mayıs 2017 13:20

İstanbul'da ''Kurt Kapanı-4'' operasyonu

Anadolu Yakası'nda 14 ilçede 1200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması başlatıldı.

İstanbul'da ''Kurt Kapanı-4'' operasyonu
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İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ilçede polis büyük operasyon başlattı. Kurt Kapanı 4 operasyonunda 1200 polis görev yapıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda 14 ayrı ilçede 180 ekibin katıldığı Kurt Kapanı 4 operasyonunda, polis helikopteri, deniz botları, özel harekat şubesi polisleri ve dedektör köpekler de görev alıyor. Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan yönetiyor.

Kurt kapanı operasyonları daha önce belli bölgelerde 15 Mart, 23 Mart ve 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

operasyon , polis , istanbul , anadolu yakası