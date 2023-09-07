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İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İstanbul'da metro seferleri normale döndü
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İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.

İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler metro istanbul seferler
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