İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.
İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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