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İstanbul'da motokurye yasağı kalkıyor

İstanbul'da motokurye yasağı kalkıyor
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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler için uygulanan trafik kısıtlaması yarın itibarıyla sona eriyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava şartlarına bağlı olarak alınan tedbirlerin yeniden değerlendirildiğini belirterek, 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu.

Vali Gül, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu günlerde alınan tedbirlerin, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını hatırlatan yetkililer, hava durumuna bağlı olarak dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

 

Etiketler İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul valisi davut gül motosiklet elektrikli scooter motokurye trafiğe çıkma yasağı
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