İstanbul'da özel üniversitede görevli akademisyen hakkında taciz iddiası

Türkiye magazin dünyasının ünlü isimlerinden gelen taciz iddialarını konuşurken bu sefer de İstanbul'daki bir özel üniversitede görevli bir akademisyen hakkında kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla sosyal medyada peş peşe iddialar paylaşıldı.

İstanbul'da özel bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan C.Ü. hakkında öğrencilerine yönelik taciz ve psikolojik şiddet iddiaları gündeme geldi.

Kız öğrenciler, kendilerine gönderildiğini öne sürdükleri mesajları sosyal medya üzerinden paylaşarak ifşa etti.

İddialara göre akademisyen C.Ü., sosyal medya platformu Instagram üzerinden kaybolan mesajlar özelliğini kullanarak kız öğrencilerine "Bikinili fotoğrafın var mı?" gibi mesajlar gönderdi.

Öğrenciler, kendilerine gelen mesajların içeriklerini sosyal medyada yayınlayınca ortalık bir anda karıştı.

Üniversite öğrencilerinin paylaşımları çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken, konunun gündem olması üzerine üniversite yönetiminden bir açıklama yapıldı ve sosyal medyada yer alan iddiaların ciddiyetle ele alındığı ve C.Ü. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamanın ardından akademisyen C.Ü. de yazılı bir açıklama yayımladı.

İşte C.Ü.'nün o açıklaması:

"Birkaç gündür hakkımda yapılan paylaşımlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Öncelikle şahsım adına yapılan tüm paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır.

Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler, ilgili bilirkişi raporlanyla kanıtlanmış bir biçimde soruşturmayla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara sunulmuştur. Paylaşılan yazışmalar soruşturma sürecinde karşıma çıkmamış, çıkanlarla ilgili de belgeler sunulmuştur. Bu paylaşımlar gibi onların da asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.

Üniversite yönetimi ve bahsi geçen öğretim üyesi bu konuyla ilgili soruşturma açmak istememiş, istifa edersem olayı kapatacaklarını belirtmişlerdir. Soruşturma açılması, bir çekincem olmadığından, bizzat tarafımın isteğidir. Bu kayıtlar bilirkişi raporuyla ispatlanmış bir biçimde delil olarak ilgili savcılık ve mahkemelere sunulmuştur. Bununla beraber talep etmeme rağmen hakkımda herhangi bir suç duyurusunda bulunulmamıştır. Yani ortada bir şikayet ve üzerine sonuç alınamamış bir hukuki süreç yoktur. Aksine şahsımı hedef gösteren hukuk dışı bir karalama kampanyası başlatılmıştır.

Hakkımda yürütülen soruşturmalardan netice alınamayınca ve açılan davalar tarafımca kazanılınca, beni işe başlatmamak üzere hakkımda bu şekilde bir yöntem izlenmiştir. Yine Üniversite yönetimine karşı açmış olduğum dava da devam etmektedir. Üniversite bünyesinde husumet yaşadığım meslektaşlarım tarafından uğradığım tehditlere ilişkin mesaj kayıtları ve tarafımca başka türlü ispat edemeyeceğim için alınan ses kayıtları aşağıda belirttiğim dosyalarda yer almaktadır.

Tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı gibi, olay kamuya yansıdığından ilgili belgelere İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2024/1891, Ankara 12. İdare Mahkemesi 2024/1924 dosyasından ulaşılabilir."