İstanbul'da peş peşe depremler
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İstanbul Büyükçekmece açıklarında peş peşe depremler meydana geldi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında saat 20.33 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğide gerçekleşti.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Yine Büyükçekmece açıklarında saat 21.06'da 3.5, saat 21.07'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:20:33:15 TSİ
Enlem:40.85583 N
Boylam:28.43111 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/EOyqQRrbcc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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