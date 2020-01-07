İstanbul'da sabah çilesi ! Trafik adım adım...

İstanbul'daki yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürürken, olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. Sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başladı. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre sabah 07.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere yükseldi.





İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk hakim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollar Göztepe'den itibaren yoğun şekilde devam ederken ortalama hız 15 km/s olarak gözüküyor. Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir'den itibaren yoğun şekilde sürüyor. Ortalama hız 20 km/s civarında. Avrasya Tüneli'nde de Avrupa'ya geçişlerde araç arızası trafik yoğunluğunu artırıyor.