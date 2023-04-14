  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında

İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında

Güncelleme:

Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı’yla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.

Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili haftasına girilmesi nedeniyle İstanbul trafiği şimdiden etkisini göstermeye başladı. İftar saatinin de yakınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı. İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 17.20 itibariyle yüzde 74’e çıktığı görüldü. İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Etiketler istanbul trafik yoğunluğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den bir seçim müjdesi daha: Vatandaşlık maaşı geliyor!
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Sınır, mınır kalmadı!
Dünya yine güzel voleybolcu Zehra Güneş'i konuşuyor
Ünlü anketçi açıkladı: Muharrem İnce hangi partiden ne kadar oy alıyor ?
EYT'liye resmen piyango vurdu! 1 değil, 2 değil, tam 9 ödeme birden!
Yılmaz Vural'dan futbola bomba gibi düşen cinsel ilişki açıklaması
Erdoğan'dan temel atma töreninde sunucuya fırça
Nihat Hatipoğlu'na canlı yayında büyü sorusu! Yanıtı bu oldu
Bayramda yola çıkacaklara kötü haber: Zam geldi!
Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler