İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında

Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı’yla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.

Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili haftasına girilmesi nedeniyle İstanbul trafiği şimdiden etkisini göstermeye başladı. İftar saatinin de yakınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı. İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 17.20 itibariyle yüzde 74’e çıktığı görüldü. İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.