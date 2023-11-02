İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada ayrıca sefer yapılamayan Silahtarağa-Ayvansaray istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği de belirtildi.

Öte yandan, daha önce hava muhalefeti dolayısıyla işletmeye kapatıldığı açıklanan TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin normale döndüğü bildirildi.