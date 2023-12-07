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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi Çit Sokak'taki bir evde T.S'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti.

Operasyonda T.S., M.K., M.G. ve Özbekistan uyruklu M.R. gözaltına alındı. Evdeki aramada toplam 478 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi, 5 cep telefonu ve 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden T.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler uyuşturucu operasyon istanbul
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