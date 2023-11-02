İstanbul'da yağmurla birlikte trafik kilitlendi
Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.
İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için öğle saatlerinde verdiği kuvvetli sağanak uyarısından sonra yağmur etkisini göstermeye başladı.
Yağışın etkisiyle kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı.
İBB'nin trafik haritasına göre saat 17.46'da trafik yoğunluğu yüzde 89'e çıktı.
Öte yandan Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 90'a ulaşırken Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 85'e ulaştı.
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