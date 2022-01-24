  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri 02:00'ye kadar uzatıldı.

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

 VATANDAŞLAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

İstanbul’da karla kaplı yolda araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Sultangazi’de de kardan dolayı tramvay çalışmadı.

 İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Tipi şeklinde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağış İstanbul’un bir çok ilçesinde yolları karla kapladı. Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy’de araçlar yolda kaldı. Toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yaya olarak devam etti. Sultangazi’de ise tramvay kar nedeniyle çalışmayınca yolcular evlerine yaya olarak gitmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

METRO SEFERLERİ UZATILDI
Öte yandan İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Etiketler sefer metro metro seferleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MetroPOLL'den dikkat çeken anket: İmamoğlu mu, Soylu mu ?
Memur ve emeklinin ek zammında ve BES devlet katkısında mutlu son
Çocuklar Duymasın dizisinin Yasemin'i hakkında şaşırtan gerçek!
Erdoğan ile Elon Musk arasında 50 milyon TL'lik anlaşma
İslam Memiş tarih verdi: İkinci el araba fiyatlarına yüzde 20 indirim geliyor
Fatma Girik'in ölüm nedeni açıklandı
Türkiye kar altında! Onlarca şehirden enfes kar manzaraları
12 yaşındaki erkek çocuğa istismara ''yuh'' dedirten savunma!
FED'in kararını bekliyen piyasalarda dolar, euro, altın yatay seyirde
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu