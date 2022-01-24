İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri 02:00'ye kadar uzatıldı.

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

İstanbul’da karla kaplı yolda araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Sultangazi’de de kardan dolayı tramvay çalışmadı.

İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Tipi şeklinde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağış İstanbul’un bir çok ilçesinde yolları karla kapladı. Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy’de araçlar yolda kaldı. Toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yaya olarak devam etti. Sultangazi’de ise tramvay kar nedeniyle çalışmayınca yolcular evlerine yaya olarak gitmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

METRO SEFERLERİ UZATILDI

Öte yandan İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.