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İstanbul'daki dev arazi ihaleye çıktı

İstanbul'daki dev arazi ihaleye çıktı

İETT, Ayazağa'daki garajın bulunduğu 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı. İETT, "Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı" usulüyle inşaat yaptıracak. Tahmini bedel 1.2 milyar TL olarak hesaplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayazağa’daki 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı.

İhale duyurusunda, halen İETT Garajı olarak kullanılan araziye, “Arsa satışı karşılığı gelir (hasılat) paylaşımı usulüyle inşaat yaptırılacağı kaydedildi.

Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile gerçekleştirilecek ihale ile ilgili teklif mektupları 27 Ekim 2021 gününe kadar teslim edilebilecek.

Etiketler ihale dev arazi iett arazisi ayazağa
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