İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi satışa çıkarıldı

Beyoğlu'nun simge yapılarından İstanbul'un en büyük katolik kilisesi Sent Antuan'da ilginç bir kriz patlak verdi. Kilise binası, avlusu ve avlu önündeki altışar katlı, birbirlerine bir geçitle bağlanan 2 apartman ile 4 iş yeri satışa çıkarıldı.

Kilise geçmişte İtalyan kraliyet ailesi üzerine kayıt edilmişti. 1971 yılında Papa 1. Francesco ve kraliyet ailesi mirasçıları haklarından feragat etti. Bina Sent Antuan kilisesi adına kayıt edildi.

Sebahattin Gök isimli bir kişi, İtalya, Amerika, Fransa ve başka ülkelere giderek söz konusu taşınmazın kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştı.

Varislere, söz konusu kilise taşınmazları üstünde hakları olduğunu belirterek, Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesi'nce mirasçılık belgesi aldırdı. Varislerin vekaletnamelerini de alan Gök, Beyoğlu Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak taşınmazları satmak istedi.

Durum kiliseye bildirilince kilise başrahibi Iulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurdu.

Kilise avukatı, aynı kişinin Galata Bulgar Katolik Kilisesi için de aynı teşebbüste bulunduğunu ancak hakimlerin hukuk dışı olduğu gerekçesiyle sonucun Gök'ün aleyhine çıktığını belirtti.

Sebahattin Gök hakkında 34 farklı soruşturma dosyası da bulunduğu belirtildi.

