İstanbul'daki ünlü meyhanede pes dedirten uygulama: Adisyonu gören inanamadı!

İstanbul Kadıköy'de bir meyhane zincirinin şubesinde ödenen hesap sosyal medyada gündem oldu. 10 bin lira hesap çıkaran işletmenin telefon şarjı için ücret alması tartışma yarattı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde bir arkadaşının geçen ay yaşadığı deneyimi aktardı.

45 TL'LİK ŞARJ ÜCRETİ

Arkadaşının ödediği 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücreti olduğunu belirten Cankurt, ''Şaka yapıyor sandım. Adisyonun fotoğrafını gösterince ikna oldum ama bu nasıl bir işletme zihniyetidir, anlayamadım doğrusu! Pes diyorum'' ifadelerini kullandı.

Cankurt’un paylaştığı adisyon sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı restoranların bu tür uygulamalarına tepki gösterdi.

