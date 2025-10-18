  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'daki ünlü meyhanede pes dedirten uygulama

İstanbul'daki ünlü meyhanede pes dedirten uygulama: Adisyonu gören inanamadı!

İstanbul'daki ünlü meyhanede pes dedirten uygulama: Adisyonu gören inanamadı!
Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'de bir meyhanede 10 bin lira hesap ödeyen müşteriden telefon şarjı için ücret talep edilmesi tartışma yarattı.

İstanbul Kadıköy'de bir meyhane zincirinin şubesinde ödenen hesap sosyal medyada gündem oldu. 10 bin lira hesap çıkaran işletmenin telefon şarjı için ücret alması tartışma yarattı. 

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde bir arkadaşının geçen ay yaşadığı deneyimi aktardı.

45 TL'LİK ŞARJ ÜCRETİ

Arkadaşının ödediği 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücreti olduğunu belirten Cankurt, ''Şaka yapıyor sandım. Adisyonun fotoğrafını gösterince ikna oldum ama bu nasıl bir işletme zihniyetidir, anlayamadım doğrusu! Pes diyorum'' ifadelerini kullandı.

Cankurt’un paylaştığı adisyon sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı restoranların bu tür uygulamalarına tepki gösterdi.

 İstanbul'daki ünlü meyhanede pes dedirten uygulama: Adisyonu gören inanamadı! - Resim : 1

Bülent Cankurt'un yazısı için tıklayın

text-ad
Etiketler kadıköy meyhane şarj ücreti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eli sopalı trafik magandası otobüs şoförüne saldırdı Eli sopalı trafik magandası otobüs şoförüne saldırdı Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş etkisi yaratacak anket! Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş etkisi yaratacak anket! Eğlence mekanında kabus gecesi! Tavan üzerlerine çöktü Eğlence mekanında kabus gecesi! Tavan üzerlerine çöktü Fırtına Vadisi'nde onlarca kaçak yapı yıkıldı Fırtına Vadisi'nde onlarca kaçak yapı yıkıldı İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı Ambulansa yol vermedi, 993 liralık cezayla kurtuldu! Bakan yeni cezaları açıkladı Ambulansa yol vermedi, 993 liralık cezayla kurtuldu! Bakan yeni cezaları açıkladı AK Partili Şamil Tayyar'dan DEM Parti'ye yaylım ateşi AK Partili Şamil Tayyar'dan DEM Parti'ye yaylım ateşi Son hızla gelen facia! Öğretmeni hayattan koparan kazada korkunç ayrıntı Son hızla gelen facia! Öğretmeni hayattan koparan kazada korkunç ayrıntı Dilan Polat FSM Köprüsü'nde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat'tan açıklama geldi Dilan Polat FSM Köprüsü'nde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat'tan açıklama geldi
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Doğayla tarihin buluştuğu saklı cennet, ''En İyi Turizm Köyü'' seçildi Doğayla tarihin buluştuğu saklı cennet, ''En İyi Turizm Köyü'' seçildi Şener Üşümezsoy'un kas şovuna Saba Tümer'in tepkisi olay oldu Şener Üşümezsoy'un kas şovuna Saba Tümer'in tepkisi olay oldu YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden peş peşe açıklama Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden peş peşe açıklama Milyonları ilgilendiren torba yasa Meclis'te: Kira gelirinde vergi istisnası kalkıyor Milyonları ilgilendiren torba yasa Meclis'te: Kira gelirinde vergi istisnası kalkıyor Tokat'tan kahreden haber: Bir asker şehit oldu Tokat'tan kahreden haber: Bir asker şehit oldu