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İstanbul'dan havalanan THY uçağına yıldırım isabet etti

İstanbul'dan havalanan THY uçağına yıldırım isabet etti
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THY'nin İstanbul - Antalya uçuşu için İstanbul'dan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalandıktan hemen sonra yıldırım isabet etmesi nedenle İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan TK2408 sefer sayılı TC-JHK tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, saat 09.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.

Uçak saat 10.16'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şeklide inişini gerçekleştirdi. Uçak, teknik ekip tarafından incelemeye alındı. 

 

DHA

Etiketler thy yolcu uçağı havalimanı
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