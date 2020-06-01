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  3. 01 Haziran 2020 13:54

İstanbullular dikkat! Valilik 2 metro hattını kapatıyor

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00 itibariyle yolcu alımına kapatılacak. Kaynak: İki metro hattı kapatılıyor

İstanbullular dikkat! Valilik 2 metro hattını kapatıyor
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Gezi Parkı olaylarının yedinci yılında İstanbul’da olağanüstü önlemler tüm hızıyla devam ediyor. Dün Gezi Parkı ve çevresi bariyerlerle kapatılmıştı. Bugün de ulaşımla ilgili bir kısıtlama kararı alındı.

İstanbul Valiliği’nin kararını İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Metro İstanbul duyurdu:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır.”
 

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