İstanbullular dikkat ! Vapur seferlerine düzenleme geldi

Şehir Hatları, Ramazan ayı boyunca her gün İstanbullulara kolay, rahat ve geç saatlere kadar deniz ulaşımının erişimini sağlamak amacıyla ‘Ramazan Sefer Tarifesini’ yolcularının hizmetine sunuyor. Eminönü, Kadıköy, Beşiktaş, Karaköy, Üsküdar hatları her gün karşılıklı 35 ek seferle güçlendirilerek vapur seferleri geç saatlere kadar uzatılmış oldu.



Buna göre; Eminönü - Kadıköy hattında 21.10’da son bulan seferler 01.20’ye, Beşiktaş - Kadıköy hattında 22.15’de son bulan seferler 01.15’e, Eminönü - Üsküdar geçişlerindeki 22.30’daki son sefer saat 01.00’e uzatıldı.



Şehir Hatlarının, 18 Mayıs’ta başlatacağı ek seferler 14 Haziran’a kadar Eminönü - Kadıköy hattında 16, Beşiktaş - Kadıköy hattında 11 ve Eminönü - Üsküdar hattında 8 ilave seferle ramazan ayı boyunca toplam 35 ek sefer yapacak.

