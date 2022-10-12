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İstanbullular gizemli kadını konuşuyor! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

İstanbul'da yılladır TEM Otoyolu ve E-5 üzerinde görüldüğü belirten pardösülü kadın ilk kez kameraya yansıdı.

Uzun süredir, TEM otoyolu ve E-5 üzerinde görülen dilenci olduğu iddia edilen kadın sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar ise kadının psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.

İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI
Genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameraya da yansıdı. Görüntülerde, pardösülü bir kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alırken, birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü ifade etti.

Etiketler istanbul gizemli kadın pardösü
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