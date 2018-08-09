İşte TSK’daki yeni görev dağılımı

YAŞ toplantısı sonrasında TSK’da 121 komutanlığa atama yapıldı. FETÖ mağduru olan ve Nusaybin’i 1 haftada terörden temizleyen Tümgeneral Levent Ergün Genelkurmay Harekât Başkanı oldu.

Sabah gazetesinden Ahmet Topal'ın haberine göre Ağustos'ta gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra toplantısı sonrasında TSK'da general ve amirallerin görev dağılımını içeren atamalar tamamlandı. Resmi Gazete'nin dünkü nüshasında yayımlanan atama kararlarına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 komutana yönelik atama işlemi gerçekleştirildi.

YAŞ'ta "Or" rütbesine terfi eden iki isimden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal görevine Oramiral olarak devam edecek. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını başarıyla yöneten 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de yeni rütbesiyle aynı görevine devam edecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na da Korgeneral Yavuz Türkgenci atandı. YAŞ'ta Korgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Harekat Başkanı Kemal Yeni de İstanbul'da bulunan ve NATO gücü olarak bilinen 3'üncü Kolordu Komutanlığına atandı. Korgeneralliğe terfi eden bir diğer isim olan Sinan Yayla ise Diyarbakır'daki 7'nci Kolordu Komutanlığı görevine devam ederek sınır hattında terörle mücadeleyi sürdürecek. Atamalar arasında dikkat çeken bir başka isim de Tümgeneral Levent Ergün oldu. FETÖ'nün Balyoz kumpasının kurbanlarından olan Ergün, 13 yıl hapis cezası almıştı. Ergün, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hendek operasyonlarında 1 hafta içinde Nusaybin'i terörden temizlemişti. YAŞ'ta Tümgeneral rütbesine terfi eden Levent Ergün dünkü atamalarla Genelkurmay Harekat Başkanı oldu. Ergün böylece Genelkurmay'ın beyni sayılan 4J komutanlıklarından birisinin başına geçti. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı görevine aynen devam edecek. Altındağ, 1'inci Özel Kuvvet Tugay Komutanlığı'na atandı. Genelkurmay Genel Sekreterliği'ne de Tuğgeneral Mehmet Özeren getirildi.

FETÖ MAĞDURLARINA YENİ GÖREV

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yine FETÖ'nün kumpaslarıyla tutuklanan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer de Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na atandı. Yine FETÖ'nün kumpas mağdurlarından olan Tuğamiral Berker Emre Tok Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, İstanbul Boğaz Komutanlığı'na, Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Harp Okulu Komutanlığı'na, Tuğamiral Levent Kerim Uça ise Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na atandı. FETÖ'nün "Balyoz" kumpası sonucu hapis yatan Tuğamiral Hasan Özyurt, Güney Görev Grup Komutanı olarak görevlendirildi. 1996'da Kardak kayalıklarına çıkan Tuğamiral Ercan Kireçtepe FETÖ kumpasına maruz kalmıştı. Kireçtepe de İskenderun Deniz Üs Komutanı oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da Tümgeneral Reha Ufuk Er Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanı oldu. Hava Harp Okulu Komutanı olan Tümgeneral Rafet Dalkıran da İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandı. Hava Harp Okulu Komutanlığı'na Tuğgeneral Erdoğan Gür atanırken, "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri'ne geri dönen Tuğgeneral Tansel Çokuysal da 5'inci Ana Jet Üs Komutanı oldu.

TERÖRLE MÜCADELE

Hakkarı'dekı 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın atanırken, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na da Kara Kuvvetleri Plan ve Harekât Daire Başkanı Tuğgeneral Rafet Kılıç atandı. Kalın ve Kılıç sınır hattında komandolarla birlikte terörle mücadeleyi yürütecek.