İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.