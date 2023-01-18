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İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.

Etiketler hulusi akar bakan msb isveç savunma bakanı Türkiye isveç
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