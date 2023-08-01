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İZDENİZ vapurunda panik anları! Hızını alamayıp kıyıya çarptı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hızını alamayan bir İZDENİZ vapuru sert bir şekilde kıyıya çarptı.

İzmir Karşıyaka İskelesi yakınlarında manevra esnasında makinede yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıktığı öğrenilen, İZDENİZ’e ait ’Dokuz Eylül’ adlı yolcu gemisi, süratli bir şekilde kıyı bandına çarptı.

Çarpmanın ardından büyük bir gürültü meydana gelirken o anlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

 YARALANAN OLMADI
Gemi kaptanının çarpma sonrası gemiyi iskelenin doğusuna yanaştırdığı öğrenilirken, kıyı bandına çarpan gemi detaylı kontroller için Bostanlı İskelesine nakledildi. İlk kontrollerde sahilde veya gemide bir hasar tespit edilmezken meydana gelen olayda da yaralanan yurttaşın olmadığı bildirildi.

Etiketler İZDENİZ vapur panik çarpma
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