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İzmir güne depremle başladı

İzmir güne depremle başladı
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AFAD'dan alınan verilere göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.05'te gerçekleşen depremin derinliği ise 10.27 km olarak ölçüldü.

 

 

Etiketler ege denizi deprem izmir
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