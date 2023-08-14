İzmir güne depremle başladı
AFAD'dan alınan verilere göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.05'te gerçekleşen depremin derinliği ise 10.27 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.00 km] Urla (İzmir)
Tarih:2023-08-14
Saat:08:05:38 TSİ
Enlem:38.49 N
Boylam:26.795 E
Derinlik:10.27 km
Detay:https://t.co/biineDhNEU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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