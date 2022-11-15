  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzmir’de 18 göçmen kurtarıldı

İzmir’de 18 göçmen kurtarıldı

İzmir’de 18 göçmen kurtarıldı
Güncelleme:

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Kasım saat 12.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 9 göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün Menderes ilçesi açıklarında 15.40 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 9 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

Etiketler göçmen izmir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Patronunu soyan şoför aynı gün yakalandı
Araç sahipleri yandı! Fiyatı 2 kat artmıştı; yılbaşında zam geliyor!
Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in ateşli sevişme sahnesi olay oldu
Yine bir skandal, yine Mehmet Ali Erbil! Engelli kıza yaptığı tepki çekti
Beşiktaş'a ''yıldız'' yağacak! İşte Şenol Güneş'in transfer listesi
İstanbul'da kripto para kavgası kanlı bitti
ÖTV matrah güncellemesi öncesi otomobil piyasasında son durum
Taksim bombacısının şeytani planı! Elindeki gülün sırrı çözüldü
İslam Memiş, altın trenini kaçıranlara bunu önerdi: ''Getirisi altın gibi''
''Garantili iş sever'' Katar bu sefer bu sefer garantiyi kendisi verdi!