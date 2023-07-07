İzmir'de hortum paniğe neden oldu

İzmir'de denizden gelen hortum sahilde güneşlenen tatilcilere zor anlar yaşattı.

Hortum bugün İzmir Dikili’de meydana geldi. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu Dikili’de, öğle saatlerinde hortum oluştuğu görüldü.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Bu sırada sahildeki vatandaşlar hortumun etkisiyle korku dolu anlar yaşadı. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.