İzmir'de ormanlık alan saatlerdir yanıyor !

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve 8 helikopterle müdahale edilirken, alevler henüz kontrol altına alınamadı.

Helikopterlerin çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.

İKİ ORMAN ARACI YANDI, BİR İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yangına müdahale eden iki orman aracının yandığı ve bir is makinesinin devrildiği öğrenildi.