İzmir'de yakalanmıştı: MLKP üyesi adliyeye böyle götürüldü

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden olan ve geçtiğimiz gün yakalanan 'Emre Z.' kod adlı Cebrail Gündoğdu, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırının ardından, terör örgütü MLKP'nin silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik soruşturmada 3 şüpheli, 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde gözaltına alınıp, tutuklandı.

Saldırıda kullanılan patlayıcının Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan 'Emre Z.' kod adlı firari şüpheli Cebrail G.'nun yakalanması içinse çalışma sürdürüldü.

ADIM ADIM TAKİP EDİLMİŞ

11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan, İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 1 milyon ödül ile turuncu kategoride aranan G.'nun yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiği tespit edildi. G.'nun, saldırının faillerinden 3'ünün Dikili'de yakalanmasından sonra Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı hücre evinden çıkıp, İzmir'in Bergama ilçesine gittiği ve sürekli yer değiştirdiği belirlendi. G.'nun Bergama'nın ardından, Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. G.'nun bağlantılı olduğu tüm kişilerin deşifre etmek isteyen ekipler, şüpheliyi adım adım takip etti.

MENEMEN'DE YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca (MİT) destek verilen çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak operasyon yapıldı. G., 22 Ekim'de İzmir'in Menemen ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polis ayrıca G.'ya yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen 8 şüpheliyi yakaladı. 8 şüpheliden 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

G.'nun örgütün Suriye'deki kampında uzun yıllar kaldığı, silah kullanma ve sabotaj eğitimleri aldığı belirtildi. G.'nun terör örgütü üyesi olduğu için 1997 yılında gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklandığı da bildirildi. 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan G.'nun, 2014 yılına kadar terör örgütü üyesi olma ve izinsiz gösteriye katılma suçlarından 2 kez daha gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. G.'nun 31 Ağustos 2017'de İzmir Buca'da Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı eylemlerinin faillerinden olduğu da kaydedildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan G., bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.