  3. İzmir'in barajlarında rekor yükseliş: 2022'den beri böylesi görülmedi

İzmir'de yılın ilk üç ayındaki etkili yağışlar barajlara nefes aldırdı. Kentin can damarı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi 2022 yılından bu yana ilk kez yüzde 51,68'e yükselirken, Balçova Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İşte İzmir'in barajlarındaki son durum...

İzmir'de kış ve bahar aylarında düşen yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını ciddi oranda artırdı. Kentin en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 51,68 seviyesine ulaştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 6 Ağustos 2022'de yüzde 51,64 olarak ölçülen Tahtalı Barajı aktif doluluk oranı, uzun bir aradan sonra ilk kez bu seviyeyi aşarak yüzde 51,68 olarak kaydedildi. 

Balçova ve Ürkmez Barajları Tam Kapasiteye Yaklaştı

Yağışlar sadece Tahtalı'yı değil, kentin diğer önemli barajlarını da olumlu etkiledi. Geçtiğimiz yıl yüzde 40,44 olan Balçova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, Ürkmez Barajı yüzde 98,78 dolulukla tam kapasiteye yaklaştı. Diğer barajlardaki güncel rakamlar ise şöyle:

  • Gördes Barajı: Yüzde 5,23'ten yüzde 37,18'e yükseldi.

  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 82,38 doluluk seviyesine ulaştı.


İzmir'de barajlardaki bu artış, yaz ayları öncesinde kentin su rezervleri açısından önemli bir güvence oluşturuyor.

DHA

