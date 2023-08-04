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İzmit'te çöp döküm sahasında yangın çıktı

İzmit'te çöp döküm sahasında yangın çıktı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediyeye ait çöp döküm sahasında yangın çıktı.

Yangın, öğle saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında meydana geldi.

Çöp yığınlarının olduğu alandaki dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin, depolama alanındaki yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor. 

Etiketler izmit yangın çöp dökme sahası
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