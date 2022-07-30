Jahrein'den sosyal medyayı karıştıran paylaşım: ''O fındık memeler...''

Türkiye'nin Twitch yayınlarıyla tanıdığı sosyal medyanın fenomen isimlerinden Jahrein bu sefer bir kadın takipçisine Twitter üzerinden verdiği "o fındık memeler acilen büyütülecek. Midem bulandı" yanıtıyla tepki çekti.

Twitch platformundan yayınladığı videolarla ünlenen Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni, bir kadın takipçisine yazdıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sık sık siyasi paylaşımlarıyla gündem olan Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç, Twitter'da bir kadın takipçisine "Memelerini büyüttür" yorumunu yaptı. Genç kadın ise Jahrein'e "Seninkileri ver, abi nasıl büyüttün tavsiye versene" cevabını verdi. Üslubunu iyice bozan Jahrein ise "Nasılı önemsiz. O fındık memeler acilen büyütülecek. fotoğrafına bakarken midem bulandı" dedi.

Konuşmanın kısa sürede gündem olmasının ardından genç kadın yorumlarını sildi. Öte yandan Jahrein'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağmaya başladı. Bunların yanı sıra genç kadının da 17 yaşında olduğu iddia edildi.