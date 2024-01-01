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Japon deprem uzmanından felaket senaryosu: İstanbul'un 3 ilçesi sulara gömülebilir

Japon deprem uzmanından felaket senaryosu: İstanbul'un 3 ilçesi sulara gömülebilir
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen Marmara depreminde İstanbul'un üç ilçesinin sulara gömülebileceğini söyledi.

Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında Semiha Şahin'e açıklamalarda bulundu. Japonya'daki depremi değerlendiren Moriwaki, Türkiye'de olası tsunami ile ilgili beklentilerini de paylaşarak İstanbul'da 3 ilçeye dikkat çekti.

Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin açıklamaları şöyle:

"Küçük yaştan eğitim çok yapılıyor. Mesela çizgi roman. Deprem nasıl oluyor, deprem olurken ne yapmak lazım? Anlatılıyor. Herkes binaya güveniyor. Arka sokakta binanın içine kaçıyor. Dışarıda tabela gelebilir, cam gelebilir. Onun için biz binanın içinde kalıyoruz.

Müteahhit bina yaparken bir kural var ve kuralına göre tam yapıyor. Bazen kaçak, izinsiz gibi bir bina yok. Normalde Japonya'da deniz tarafında deprem oluyor. Ama bu kez yerde oldu. Tsunami de oluyor. Türkiye'de deniz küçük olduğu için 1 metre en fazla 3 metre olabileceğini söyleyebilirim. 6'dan büyük senede 5-10 kez böyle deprem oluyor.

Hatay'dan sonraki denizde olabilir. Onun için Mersin, Antalya, Alanya tarafları deniz kenarı. Akdeniz komple. Ege'de de geçen sefer İzmir'de ara ara oldu, 1 metre vardı. 'Okyanus yok için tsunamı olmaz' diyemem. Küçük denizse Akdeniz olsun, Ege olsun, Marmara olsun 'küçük bardak sallanırsa, dalga olur.' Buna göre; tsunami de olabilir ama 1 metre. Ama çok kötü senaryo ise kayma ile beraber oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim.

Ege'de deprem oluyorsa... Ege'de deniz kenarı. İzmir olsun, Muğla tarafları ve Fethiye tarafları. Marmara da aynı. 1 metreden en kötü 3 metre diye söyleyebilirim. Tsunaminin içindeyseniz yüzmek mümkün değil. Şansa bir ağaca tutunursa kurtulabilir. Ne olursa olsun yukarı gidilmeli."

"TAMAMEN SUYUN ALTINDA KALABİLİR"

"Düz bir yer varsa Hatay'da tamamen geldi. Geldiği vakit 1 metreydi, tsunami oldu. Mesela İstanbul'u söylersek... Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece o bölge tamamen suyun içinde kalabilir.

Hep beraber hazır olmak lazım. Türkiye'de de Japonya gibi büyük deprem geliyorsa herkesin hazır olması lazım. Mesela, oturdukları evin zemini iyi mi, kötü mü ona bakması lazım. 2000'den önceki bina mı, sonraki bina mı? Kontrol yapıldı mı, yapılmadı mı? Ve komple kötüyse yaşam üçgeni, düdük, sıvı tipi çikolata... Bunları üçgene koyacaksınız."

"MERDİVEN EN KÖTÜ BÖLGE..."

"Sıvı çikolatada az miktarda kalori var. İnsanın yaşaması için bir şey lazım. En önemlisi su. Düdük ile sesimizi duyurmak için. Enkaz altında 2 hafta geçince ses de çıkaramıyorsunuz. O yüzden düdüğü vurarak titreşim çıkarabiliriz. Merdiven en kötü bölge."

Etiketler istanbul deprem tsunami
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