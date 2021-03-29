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  3. Kabine toplantısı öncesi yasak sinyali! ''Sert tedbirler'' geliyor

Kabine toplantısı öncesi yasak sinyali! ''Sert tedbirler'' geliyor

Koronavirüs vakalarındaki artışın gündeme geleceği kabine toplantısı öncesi kritik bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan bir yetkili, ''Koronavirüs haritası güncellenecek. Hafta sonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanı sıra Ramazan'a yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz'' ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde, yeni vaka sayılarının büyük oranda artış göstermesi nedeniyle yeni kararların çıkması bekleniyor. Toplantı öncesinde Reuters'a konuşan bir yetkili ise daha sert tedbirler alınabileceğinin sinyallerini verdi.

"BAZI KARARLAR ALINMAK ZORUNDA KALINABİLİR"
Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da gerçekleşecek toplantıda, Bilim Kurulu'nun en son toplantısındaki kararların ele alınacağını söyleyen bir yetkili, "Son günlerde koronavirüs vaka sayısı 30,000'in üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir" diye konuştu.

"SERT TEDBİRLER GÖREBİLİRİZ"
Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, "Koronavirüs haritası güncellenecek. Hafta sonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanı sıra Ramazan'a yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz" dedi.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER DE MASADA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin gündemini son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları ve yeni önlemler, ekonomideki gelişmeler ile Suriye ve terörle mücadele oluşturuyor.

Kritik kabine toplantısı bugün! Ramazan yasakları masada!Kritik kabine toplantısı bugün! Ramazan yasakları masada!Güncel

 

Etiketler koronavirüs kısıtlama kabine toplantısı normalleşme
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