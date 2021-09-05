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Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, tarım arazilerini sulamak için kaçak olarak kullandığı trafonun sökülmesine karşı çıkan çiftçiler ile jandarma arasında tartışma çıktı.

Viranşehir ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kırsal Alakonak Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çiftçinin tarımsal sulamada kaçak olarak trafo kullandığını öğrendi.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından trafo, ekipler tarafından sökülürken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise çiftçilerin tepki göstermesi ve jandarma ekiplerinin müdahale etmesi yer aldı.

Etiketler tartışma trafo kaçak işçi
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