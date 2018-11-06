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  2. Güncel
  3. 06 Kasım 2018 00:05

Kaçak uzman çavuş paniği

İzmir'de bir uzman çavuşun tüfek ve askeri araçla ortadan kaybolduğu bildirildi.

Kaçak uzman çavuş paniği
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İzmir’de bir uzman çavuşun tüfek ve askeri araçla ortadan kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.
 
İddiaya göre, Kemalpaşa Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.F. yanına aldığı MP4 tüfek ve askeri araçla ortadan kayboldu.

ARAÇ SAATLER SONRA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ve polis ekiplerine yapılan ihbarla birlikte her yerde aranmaya başlanan M.F.’nin kullandığı askeri araç, saatler sonra Kemalpaşa ilçesindeki kırsal bir alanda polisler tarafından terk edilmiş halde bulundu.

HER YERDE ARANIYOR

Yanında tüfek de olduğu ileri sürülen ve iddialara göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Uzman Çavuş M.F. polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

İHA

izmir , uzman çavuş , kaçak
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