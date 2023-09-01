Kadın katili canlı yayında! Esra Erol'a da katılmış

Bursa'da eşini sokak ortasında öldüren kişinin ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında canlı yayında eşinin üzerine yürüdüğü anlar ortaya çıktı.

Bursa'da sokak ortasında öldürülen L.K. (45) ile onu bıçaklayan eşi H.K.'nın (53), mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında otomobille seyir halinde olan H.K. ile eşi L.K. arasında tartışma çıktı.

H.K.'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen L.K., araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan H.K., cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı.

Kadın kanlar içerisinde kalırken, H.K. çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. H.K. gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

L.K.'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Leyla ile H.K.'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

Görüntülerde; stüdyoyu terk eden L.K.'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine H.K.'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

H.K.'nın polisteki işlemleri sürerken, L.K.'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.

DHA