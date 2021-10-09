Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadına 15 yıl hapis

Kadir Şeker davasının bir numaralı tanığı Ayşe D. ve cezaevinde evlendiği eşi Murat H., ''uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama'' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz yıl 29 Kasım tarihinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka ve ön sağ koltuk arasındaki paspas üzerinde bebe bisküvisi içerisine gizlenmiş 900 gram eroin ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili Kadir Şeker dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe D. ve yanında bulunan "İmam nikahlı eşim" dediği sevgilisi Murat H. gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE EVLENDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre; Haklarında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sevgililer cezaevinde evlendi. Murat H.'nın ifadelerinde içici olduğunu ve eroini aldıkları yere geri götürmek istediklerini söylese de cezadan kurtulamadı.

15 YIL HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Ayşe D. ve Murat H.'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Heyet uyuşturucunun eroin olması nedeniyle cezalarını yarı oranında artırarak 18 yıla çıkardı. Eşlerin cezaları iyi hal hükümleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü.

Heyet ayrıca her iki sanığa 5 bin gün karşılığı olarak 100'er bin lira adli para cezası ödemelerine hükmedip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca Murat H. hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

Sabah