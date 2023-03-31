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''Kafalarını keseriz'' demişti; serbest kaldı

''Kafalarını keseriz'' demişti; serbest kaldı
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Sokak röportajında muhalefet partilerini tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Röportajda, muhalefet liderlerini hedef alan şahıs, “Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz Hizbullahçıyız. Biz cihada da hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Sokak röportajında ''Kafalarını keseriz'' demişti; gözaltına alındıSokak röportajında ''Kafalarını keseriz'' demişti; gözaltına alındıGüncel

 

AA

Etiketler sokak röportajı kafa kesme muhalefet tehdit
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