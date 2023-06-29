Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor
AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.34'te gerçekleşen depremin 5.53 km derinlikte olduğu bildirildi.
Sabah saatlerinde ise Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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