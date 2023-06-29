  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor

Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor

Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor
Güncelleme:

AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.34'te gerçekleşen depremin 5.53 km derinlikte olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde ise Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

Kahramanmaraş güne depremle uyandı!Kahramanmaraş güne depremle uyandı!Güncel

 

 

 

Etiketler kahramanmaraş deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur maaşında büyük kesinti
Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar
Mahallenin kabusu olan 2 binaya polis baskını
Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı
Emeklilere maaşa göre zam geliyor! Rakamlar ortaya çıktı
Kahramanmaraş güne depremle uyandı!
İstanbul'da dehşet! Taciz iddiasıyla defalarca bıçakladı
Ev sahibinden tehdit alan Mine Koşan, Erdoğan'a seslendi
Ulaşımda devrim: Uçan otomobil yasal izin aldı
Festivalde facia! Elektrik akımına kapılarak can verdiler