Kahramanmaraş ve Adıyaman'da korkutan depremler
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 4 büyüklüğünde, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ise 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip 55 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin ardından bölgedeki depremler devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 02.01'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de 4,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 02.01'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-11
Saat:11:17:41 TSİ
Enlem:37.875 N
Boylam:36.457 E
Derinlik:10.27 km
Detay:https://t.co/cqHweRXpBl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-04-13
Saat:16:26:58 TSİ
Enlem:38.118 N
Boylam:38.567 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/qlSmoNt37g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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