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Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 15.32 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 12.44 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 

Etiketler kahramanmaraş deprem
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