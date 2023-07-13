Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 15.32 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 12.44 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 13, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-13
Saat:15:32:21 TSİ
Enlem:38.289 N
Boylam:37.208 E
Derinlik:12.44 km
Detay:https://t.co/3JxbERSFmw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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