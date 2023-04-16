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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

 ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Dulkadiroğlu merkezli deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak rapor etti.

Etiketler deprem afad korkutan deprem kahramanmaraş
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