Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Dulkadiroğlu merkezli deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak rapor etti.