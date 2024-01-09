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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler afad deprem kahramanmaraş
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