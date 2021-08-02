Kahreden görüntü: Haberi alınca gözyaşlarını tutamadı

Cennet Marmaris'ten geriye bakın ne kaldı! Kahrolduk... Kah - rol - duk!

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Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu

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