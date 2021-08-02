Kahreden görüntü: Haberi alınca gözyaşlarını tutamadı
Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Ahmet A., akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.
Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde yaşandı. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ahmet A., bir süre yüzdükten sonra çırpınarak gözden kayboldu.
Olayı gören arkadaşları durumu polise ve A.’nın ailesine haber verdi. Kanala gelen su altı polisleri A.’yı aramaya başladı.
Gencin ağabeyi Muhammed A. da haberi alınca sulama kanalına geldi. Gözyaşı döken A., çaresizce çalışmaları izledi.
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