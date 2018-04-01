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  3. 01 Nisan 2018 11:17

Kahreden haber Siirt'ten... Bir askerimiz şehit

Teröristlerin 6 güvenlik korucusunu şehit ettiği çatışmada yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden haber Siirt'ten... Bir askerimiz şehit
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Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehitolduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Siirt'te 6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Önceki gün, merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit oldu,  6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden 1 uzman çavuş, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

İHA

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